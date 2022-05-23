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Kolonya şakası az daha faciaya neden oluyordu

Batman Gültepe Mahallesi’nde bir iş yerinde arkadaşına kolonya şakası yapan genç az daha faciaya neden oluyordu.

Batman Gültepe Mahallesi'nde bir iş yerinde arkadaşına kolonya şakası yapan genç az daha faciaya neden oluyordu. O anlar saniye saniye güvenlik kamarasına yansıdı.


Olay, Batman Gültepe Mahallesi'nde gerçekleşti. İş yerinde arkadaşlarıyla oturan bir genç önce arkadaşının ellerine kolonya döküyor. Ardından kolonya dolu avuçlarına çakmak çakıyor. Adamın avuçları bir anda alevler içinde kalınca panik yapan adam ellerini oturduğu koltuk takımına vurmaya başlıyor. Adamın koltuğa sıçrayan alevleri tekrar elleriyle söndürmesi faciayı önlemiş oldu. Bu olanlara şahit olan üçüncü kişi ise yaşanan duruma tepki gösteriyor.

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