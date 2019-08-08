Kontrolden çıkan araç takla attı: 7 yaralı

Kazada araçta bulunan 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde meydana geldi. Savaş Ö. yönetimindeki 34 LFD 22 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yoldan çıktı. Otomobilde bulunan 7 kişi yaralanırken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri, polis ve jandarma ekipleri gönderildi.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.