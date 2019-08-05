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Kontrolden çıkan traktör takla attı: 6 ağır yaralı

Batman’ın Gercüş ilçesinde kontrolden çıkan traktör takla attı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde kontrolden çıkan traktör takla attı. Kazada, aynı aileden 6 kişi ağır yaralandı.


Kaza, Gercüş ilçesine bağlı Kırkat köyü Konak mezrasında meydana geldi. Edinen bilgilere göre Mehmet Ali Demir (29) yönetimindeki 72 AN 312 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yoldan çıktı. Traktörün üstünde ve arkasında bulunan küçük römorkun içerisinde bulunan Şakir Demir (15), Mehmet Ali Demir (29), Zilan Demir (5), Süleyman Demir (22), Ayşe Demir (17), Deniz Demir (46) yaralandı. Çevredekilerin haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılar, Batman Bölge Devlet Hastanesine sevk edildi.


Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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