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Korona virüsten dolayı 28 gün kurulmayan pazar yeniden açıldı

Batman’ın Gercüş içesinde yeni tip korona virüs dolayısı ile 4 haftadır kurulmasına izin verilemeyen halk pazarı yeniden kuruldu.

Batman'ın Gercüş içesinde yeni tip korona virüs dolayısı ile 4 haftadır kurulmasına izin verilemeyen halk pazarı yeniden kuruldu.


Haftanın bir gününde cuma günü kurulan pazar 28 gün aranın ardından tekrar açılmaya başladı. Pazar esnafının mutlu olduğu gözlendi. Öte yandan, pazarda vatandaşların sosyal mesafe kuralına da uyduğu gözlenirken pazarda korona virüsten dolayı yoğun talebin olmadığı gözlendi. Tezgahlarını açan esnaf ise vatandaşların alışveriş yapmasını bekledi.

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