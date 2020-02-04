İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

KOSGEB Müdürü Fidan'dan Kaymakam Özadalı'ya ziyaret

Batman Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Müdürü Mehmet Fidan, Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı’yı makamında ziyaret etti.

Batman Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Müdürü Mehmet Fidan, Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı'yı makamında ziyaret etti.


KOSGEB İl Müdürü Mehmet Fidan, KOSGEB tarafından yürütülen hizmetler hakkında Kaymakam Özadalı'ya bilgi verdi. KOSGEB aracılığıyla atılabilecek adımların konuşulduğu ziyarette Kaymakam Özadlı, KOSGEB'in girişimciliği özendirmesi hususuna vurgu yaparak, kurumlar arası işbirliği noktasındaki öneme değindi.


Ziyaret kapsamında Çok Amaçlı Toplum Merkezi'nde yürütülen çalışmalar yerinde inceleyen ikili, Sason'un altın ve gümüş işlemeciliğinin ilçede tekrardan canlandırılması için görüş alışverişinde bulunuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.