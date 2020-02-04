KOSGEB Müdürü Fidan'dan Kaymakam Özadalı'ya ziyaret

Batman Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Müdürü Mehmet Fidan, Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı'yı makamında ziyaret etti.

KOSGEB İl Müdürü Mehmet Fidan, KOSGEB tarafından yürütülen hizmetler hakkında Kaymakam Özadalı'ya bilgi verdi. KOSGEB aracılığıyla atılabilecek adımların konuşulduğu ziyarette Kaymakam Özadlı, KOSGEB'in girişimciliği özendirmesi hususuna vurgu yaparak, kurumlar arası işbirliği noktasındaki öneme değindi.

Ziyaret kapsamında Çok Amaçlı Toplum Merkezi'nde yürütülen çalışmalar yerinde inceleyen ikili, Sason'un altın ve gümüş işlemeciliğinin ilçede tekrardan canlandırılması için görüş alışverişinde bulunuldu.