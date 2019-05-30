Köy okulu öğrencilerinden örnek davranış

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Pınarhisar İlk-Ortaokulu öğrencileri okul çevresi ve köy merkezinde başlattıkları temizlik kampanyasıyla köy halkına örnek oldu.

Köy okulu öğretmen ve öğrencileri ile birlikte okul çevresi ve köy merkezinde çöp topladıklarını belirten Pınarhisar İlk-Ortaokulu Müdürü Sedat Bozğan, temiz Pınarhisar temiz dünya sloganı ile köy genelinde öğrencilerle temizlik ve vefa ziyaretleri yaptıklarını söyledi. Bozğan, "Okul içi, bahçesi ve tüm köy merkezinde başlattığımız çevre temizliği ile daha temiz bir Pınarhisar'ı görmeyi hedefledik. Bayram temizliği olarak yaptığımız çalışmaları köyde ikamet eden dar gelirli ailelerimize de öğretmenlerimiz ile oluşturduğumuz yardım kolileri hazırlayarak ailelerimize ziyaretler düzenledik. Çalışmalarda emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimize örnek davranışlarından ötürü teşekkür ediyoruz" dedi.