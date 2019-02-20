Köy okulu öğrencilerinden tekstil fabrikasına ziyaret

BATMAN (İHA) – Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Çayhan köyünde öğrenim gören öğrenciler, değerler eğitimi ve kariyer buluşmaları kapsamında Kozluk tekstil fabrikasını ziyaret etti.

Kozluk ilçesinde örnek çalışmalarıyla ön plana çıkan Çayhan Ortaokulu öğrencileri, Kozluk tekstil fabrikasına ziyarette bulunarak, tekstil sahibi iş adamı Şahin Yıldırım ile fabrikada yapılan iş ve işlemler hakkında bilgi aldı. Fabrikada çalışan işçilerle de sohbet etme fırsatı yakaladıklarını anlatan okul müdürü Murat Işık, fırsat buldukça öğrencileri ilçede faaliyet sürdüren işletmeleri gezdirdiklerini söyledi. Işık, “Yaptığımız ziyaretlerde öğrencilerimiz sektörler ile ilgili her türlü bilgiyi kaynağından elde etmelerine katkıda bulunuyoruz. Kapılarını öğrencilerimize açan Kozluk tekstil fabrikasına öğrenciler adına teşekkür ediyoruz” dedi.