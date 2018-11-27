Köy okulu öğrencilerine ücretsiz traş

Batman'ın Kozluk ilçesinde kuaför olan iki kardeş, köy okulu öğrencilerinin saç kesim ve bakımını yaparak örnek bir davranışa imza attı.

Batman'da, kuaför işletmecisi olan Ata Genç ve Ferhat Genç, köy okulu öğrencilerine temizliğin önemini göstermek amacıyla köy okulu öğrencilerinin saç kesimini ve bakımını ücretsiz yapmak istedi. Merkeze bağlı Çayhan köyüne gelen kardeşler burada bulunan köy okulunda eğitim gören 30 öğrenciyi tek tek tıraş ederek saç bakımlarını yaptı. Okul Müdürü Murat Işık, eğitimin sadece okul kitaplarında anlatılan şeylerden ibaret olmadığını belirterek, “Kitapta olan kadar olmayanı da hayatın içinde öğreniyoruz. Bu bakımdan temizliğin önemini vurgulamak için böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Temizlik imanın yarısıdır hadis-i şerifinde de dinimizin temizliğe verdiği önemi görüyoruz. Temiz bir insan olmak dünyaya temiz bakmamızı sağlayacaktır” dedi.