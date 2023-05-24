Köy okulunda düzenlenen çok dilli koro dinleyenleri mest etti

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Yücebağ beldesindeki köy okulunda öğretmen ve öğrenciler tarafından sunulan çok dilli müzik korosu, izleyenleri mest etti.

Yücebak yatılı bölge ortaokulu konferans salonunda düzenlenen çok dilli koro konserinde okulun öğretmenleri ve öğrencileri tarafından Türkçe, Kürtçe, İngilizce ve Arapça şarkılar seslendirildi.

Yücebağ şenlikleri dahilinde hazırlanan çok dilli konserin katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördüğünü belirten Yücebağ Ortaokulu Müdürü Hamdi Çelebi, “Bir yıl boyunca hazırlamış olduğumuz sosyal faaliyetlerimizden birini bu gün uygulamaya aldık. Çok dilli konserde Türkçe, Kürtçe, İngilizce ve Arapça şarkılar seslendirildi. Bu konser özelikle köylerden katılım sağlayan vatandaşlarımız tarafından çok beğenildi. Bu da bizleri mutlu etti. Çok şükür ülkemizde her türlü etnik kökenli vatandaşlarımızın bir arada kardeşçe yaşayabildiği bir ülke. Diller, dinler, mezhepler ve her türlü farklılık bizim zenginliğimizdir. Devletimizin bizlere sunduğu çok güzel imkanlarımız var. Bu gün birçok özel okulda bulunmayan imkanlar bu köy okulumuzda mevcuttur. Bizlerde bu imkanlardan istifade ederek birbirinden güzel etkinlikler düzenliyoruz” dedi.

İlk defa bir konsere katılmanın mutluluğunu yaşadılar

Daha önce hiç konsere gitme imkanı bulamayan köydeki vatandaş ve öğrenciler ilk defa konsere gittiklerini belirterek öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. Çok dilli müzik konserine, Sason İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysi Bozkurt, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Yoğun ilgi gösterilen konserde, seyirciler koroyu ayakta alkışladı.