Kozluk Belediyesi çalışanları iş bırakma eyleminde

Batman'ın Kozluk ilçesinde belediye çalışanları, maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle süresiz olarak iş bırakma eylemi başlattı.

Kozluk Belediyesinden 53 aydır maaşlarını düzenli olarak alamadıklarını ileri süren çalışanlar, ilçe genelinde çalışmalarına süresiz olarak ara verdi.

Çalışanların evine ekmek bile götüremediğini dile getiren Belediye İş Sendikası Siirt-Mardin Şube Başkanı Halit Akınay, “Belediye emekçilerimiz gerçek anlamda maddi olarak çok zor durumdalar. Kurban Bayramı'nın yaklaştığı bugünlerde bile emekçilerimiz haklarını alamıyorlar. Bu arkadaşlarımız 53 aydır fedakarlık yapıyor. Bir belediyenin çalışanlarına maaş ödeyememesi ciddi anlamda büyük bir eksikliktir" dedi.

Belediyeden alacaklarını tahsil edemediklerini öne süren Akınay, “Amacımız Kozluk halkını ya da belediyeyi cezalandırmak değil, bizim ve ailelerimizin içinde bulunduğu ekonomik zorluklardan dolayı buradayız. Şu anda mezarlıklar, itfaiye ve su depoları dışında hiçbir alanda çalışma yapmayacağız. Demokratik tepkimizi sonuna kadar sürdüreceğiz” diye konuştu.

AK Parti Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren'in konu ile ilgili açıklaması bekleniyor.