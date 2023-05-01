Kozluk domatesi coğrafi işaret yolunda

Batman'ın Kozluk ilçesinde yetişen domates için "Kozluk'un meşhur lezzetleri" sloganıyla başlatılan marka tescili için coğrafi işaret başvurusu yapıldı.

Bölgenin coğrafi yapısına uygun olarak yetişen; tadı, rengi, kokusu, doğallığı ve kalitesiyle diğer ürünlerden ayrılan Kozluk domatesi için coğrafi keşif başvurusu yaptıklarını ifade eden Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, hedeflerinin üreticiyi desteklemek ve emeklerinin karşılığını almak olduğunu söyledi.

Ürünlerin üretim alanlarını genişletmeyi istediklerini belirten Kaymakam Güngör, "Bu çerçevede halkımızın geçim kaynağı olan domatesimiz için markalaşma çalışmalarına başladık. İlgili ürünler için coğrafi işaret ve markalaşma çalışmalarına başlayarak resmi başvurumuzu yaptık. Aynı zamanda ürünlere özgü sloganlar oluşturulup resmi logo tasarlanarak ambalaj örneği de oluşturulmuştur'' dedi.

Kozluk domatesi, iyi bakıldığında 2 kilonun üzerinde ağırlığa ulaşıp, ilçenin kuzeyinde yer alan dağlık bölgede bulunan Yedibölük, Bölükkonak, Kayadibi, Geyikli, Alıçlı, Yazılı, Yenidoğan, Akçalı, Dere ve Kıratlı köylerinde yetişmekte olduğu kaydedildi.