Kozluk geleneksel oruç ligi futbol turnuvanda kazanan 'Dostluk' oldu

Batman'ın Kozluk ilçesinde Ramazan aylarında geleneksel hale gelen ve bu sene 9. kez düzenlenen Kozluk oruç ligi futbol turnuvası şampiyonu Komando Gücü oldu.

Geleneksel Kozluk oruç ligi futbol turnuvası her yıl olduğu gibi bu yıl da futbolseverlere heyecanlı dakikalar yaşattı. 37 takımın katılımıyla düzenlenen turnuvada finale kalan Komando Gücü ve Durmaz Hafriyat oldu. Maç boyunca dostluk ve fair-play ruhunun önde olduğu karşılaşmanın normal süresi 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı ve penaltı atışları sonrasında Komando Gücü şampiyonluğa ulaşan taraf oldu. Turnuvaya beklenilen üzerinde ilginin olduğunu dile getiren İlçe Kaymakamı Ekrem Güngör "Her sene olduğu gibi bu sene çok heyecanlı maçlar ve yetenekli gençler izledik sahada. Turnuvaya ilgi bu yıl daha da arttı ve yaklaşık 2 bin kişi final maçında tribünleri doldurdu. Maç sonunda şampiyonluğa ulaşan Komando Gücü takımını, diğer takımları ve tribünleri dolduran futbolseverlere çok teşekkür ederim" dedi.

Şampiyonluğa ulaşan Komando Gücü takımı kupayı Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör'ün elinden aldı. Yapılan kupa töreninden sonra takımıyla ilçede şampiyonluk turu atan futbolseverler coşkuyla şampiyonluğu kutladı.