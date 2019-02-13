Kozluk İlçe Milli Eğitim Müdürü Toprak, köy okullarını gezdi

Batman'ın Kozluk İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Toprak, köy okullarını ziyaret ederek, okulların durumu hakkında bilgi aldı.

Toprak ziyaret ettiği Ortaca, Duygulu, Kamışlı Hayrettin Konak, Koçaklar ve Güveçli ilk-ortaokullarında incelemelerde bulundu. Ziyaretlerinde öğretmenlerle bir araya gelen Toprak, öğrenciler hakkında bilgi aldı. Toprak, "Değerler öğretilebilir ve öğrenilebilen olgulardır. İnsan değerleri bilmiş olarak doğmamaktadır. Biz hangi durumda nasıl davranmamız gerektiğini, içinde yaşadığımız toplumun yetişkin bireylerinden veya yaşıtlarımızdan öğreniyoruz. Şu halde değerler her şeyden önce bir eğitim konusudur. Bu konuda bütün öğretmen arkadaşlarımdan özveri göstermelerini istiyorum" dedi.

Toprak, okulların sorunlarının en kısa sürede giderileceğini sözlerine ekledi.