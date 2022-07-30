İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kozluk Kaymakamı Güngör, FETÖ'den görevden alındı

Batman’ın Kozluk ilçe Kaymakamı Eyüp Güngör, Fettullahçı Terör Örgütünden (FETÖ) meslekten ihraç edildi.

Batman'ın Kozluk ilçe Kaymakamı Eyüp Güngör, Fettullahçı Terör Örgütünden (FETÖ) meslekten ihraç edildi.


Güngör, dün gece FETÖ'den görevden uzaklaştırıldı. Kaymakam Güngör, 2018-2020 tarihleri arasında Bolu'nun Göynük Kaymakamı olarak görev yaparken önce Diyarbakır'ın Hazro ilçesine ardından da ataması iptal edilerek Batman'ın Kozluk ilçesine atanmıştı. Aslen Van doğumlu olan Güngör, görevden uzaklaştırıldıktan hemen sonra Kozluk'tan ayrıldı. Kaymakam Eyüp Güngör'ün uzaklaştırılmasının ardından Kozluk ilçesine Sason Kaymakamlığının vekalet ettiği öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.