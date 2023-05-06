Kozluk mereto balı coğrafi işaret yolunda

Batman'ın Kozluk ilçesinde yüksek rakımlı bölgelerde elde edilen mereto balı için "Kozluk'un meşhur lezzetleri" sloganıyla başlatılan marka tescili için coğrafi işaret başvurusu yapıldı.

İlçenin 2973 rakımlı Mereto Dağı eteklerinde arıcılık yapan yetiştiricilerİin, burada bulunan yüzlerce çeşit çiçekten beslenen arılardan elde edilen bal için marka tescili ve coğrafi işaret başvurusu yaptıklarını ifade eden Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, hedeflerinin üreticiyi desteklemek olduğunu söyledi.

Yıllık ortalama 100 ton bal elde ettiklerini belirten Kaymakam Güngör, "Kozluk mereto balı kendine has tadı ve aroması bulunmakta, kalite kriterlerinde önemli bir yere sahip nem miktarı düşük bir baldır. Coğrafi konumu nedeniyle doğal olarak üretilen Kozluk mereto balı invert şeker miktarı ve enzim miktarı yüksek, mineral madde ve kül miktarı düşük özelliklerde üretilerek yüksek kalitede ve insan sağlığı için önemli bir değer kazanmaktadır. Coğrafi konumu nedeniyle doğal olarak üretilen Kozluk mereto balının tüm bu özelliklerini göz önüne alarak Organik Sertifika alınması için başvuru yaptık. Gelecek senelerde Organik Tarım Sertifikasını da alarak en iyisi olduğunu kanıtlayacaktır" dedi.