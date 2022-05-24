Kozluk Meslek Yüksekokulu öğrencileri bisiklet ve uçurtma etkinliği düzenledi

24 Mayıs 2022 tarihinde Kozluk ilçesinde faaliyete yeni giren Alıçlı Mesire Alanında düzenlenen etkinliğe; Kozluk Kaymakamı Eyyüp Güngör, Kozluk MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi M. Rıda Tür, etkinlik koordinatörleri Öğr. Gör. Dr. İbrahim Halil Demirel ve Öğr. Gör. Şaban Arslan, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Etkinliği, motorlu taşıtlar yerine bisiklet kullanmanın doğaya, çevreye, sağlığa, turizme ve ekonomiye katkı sunduğuna dikkat çekmek amacıyla düzenlediklerini belirten öğrenciler, toplumdaki bisiklet sürme alışkanlığını artırmak istediklerini ifade etti. 'Sen de Pedalla' sloganıyla herkese bisiklet kullanma tavsiyesinde bulunan öğrenciler, düzenledikleri etkinliklerde kendilerine destek sunan Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir'e teşekkür etti.

Bisiklet sürme etkinliğinin ardından uçurtmalarını gökyüzü ile buluşturan öğrenciler, çevredeki çöpleri toplayarak etkinliklerini tamamladı.