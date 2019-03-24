Kozluk Müftlüğü, üniversite öğrencileri ile buluştu

Batman'ın Kozluk İlçe Müftülüğü, Kozluk Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile kahvaltı programında bir araya geldi.

Konuk evlerinde kalan üniversite öğrencileri için Kozluk Müftülüğü'nün düzenlediği programa Kozluk Kaymakamı Osman Bilici, eşi Filiz Bilici ile birlikte katıldı. Kozluk İlçe Müftüsü Hasan Serçe, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konuk evleri hakkında Kaymakam Osman Bilici'ye bilgi verdi. Kozluk Meslek yüksekokulu öğrencilerinin öğrencilik ve konuk evlerindeki yaşamları hakkında öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Bilici, gençlerin geleceğin köşe taşları ve teminatı olduğunu belirterek hayatı ve dünyayı doğru okuma ve zaman yönetimi konularında öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Öğrenciler de desteklerinden dolayı Kaymakam Bilici ve İlçe Müftüsü Hasan Serçe'ye teşekkür etti.