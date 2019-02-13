Kozluklu gençlerden kan bağış kampanyasına destek

Batman'ın Kozluk ilçesinde Gençlik Merkezi ve Kızılay işbirliğiyle düzenlenen kan bağışı etkinliğine gençler yoğun katılım sağladı.

Bugün Kozluk merkez Üçyol mevkine açılan Kızılay kan bağış tırına akın eden Kozluklular, soğuk havaya rağmen kan vermeyi ihmal etmedi. Kan bağışında bulunan Kozluk Gençlik Merkezi Müdürü İbrahim Rüzgar, kan bağışının önemi hususunda gençlere bilgi verdi. Türkiye'de her gün yaklaşık 9 bin ünite kana ihtiyaç olduğunu belirten Rüzgar, "Halkımız kan bağışında duyarlı davransa da, özellikle kış aylarında bu ihtiyacın karşılanmasında güçlük çekiliyor. Kurum olarak Kızılay ile yaptığımız işbirliği ile ilçemizde kan bağışında bulunduk. Vatandaşlarımızın kan bağışına ilgisi bizleri memnun etti. Bağışta bulunan vatandaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyor. Davetimizi kırmayıp ilçemize gelen Kızılay Batman şubesine de desteklerinden ötürü teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Sabahın ilk saatlerinde kurulan Kızılay kan bağış tırında, şimdiye kadar 220 ünite kan toplandığı öğrenildi.