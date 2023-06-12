Kozluklu öğrencilerden akıl ve zeka oyunlarında büyük başarı

Batman'ın Kozluk ilçesinden öğrencilerin de katıldığı Türkiye akıl ve zeka oyunları finalinde öğrenciler büyük başarı elde etti.

Bu yıl 5.'si düzenlenen ve 71 ilden gelen il birincilerinin yarıştığı Türkiye akıl ve zeka oyunları turnuvasının finali Kayseri'de yapıldı. Kozluk ilçesinden 5 öğrencinin de finale kaldığı turnuvada öğrenciler, büyük başarı elde etti. Türkiye finalinde ‘Equilibrio' kategorisinde Zahir Atlığ Türkiye 2.'si ‘Küre' kategorisinde yarışan Ahmet Yasin Baran ise Türkiye 5.'si oldu.

Projenin mimarlarından Murat Işık, “İlçe olarak iki yıl önce başlattığımız proje ile beraber kısa zamanda yüzlerce öğretmen ve binlerce öğrenciye ulaşarak, akıl ve zeka oyunlarının ilçemizde de yaygınlaşmasını sağladık. Bugün yaptığımız çalışmaların sahada meyve verdiğini görmek hepimizi mutlu etti” dedi.