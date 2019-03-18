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Kozluklular iki mevsimi bir arada yaşıyor

Batman’ın Kozluk ilçesinde dağ köylerinde kış, bütün etkisini hissettirirken, ovada ağaçlar çiçek açtı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde dağ köylerinde kış, bütün etkisini hissettirirken, ovada ağaçlar çiçek açtı.


Mart ayı ortalarında Kozluk ilçesinin dağ köyleri olan Geçitaltı, Tosunpınar ve Armutlu'da özel idare ekipleri kardan kapanan yolları açmak için büyük mücadele verirken, ilçe merkezi ve ova köylerinde bahar yüzünü gösterdi. Kayısı ve badem ağaçlarının çiçek açtığı Kozluk ilçesinde, dağ köylerinde yaşayan vatandaşlar gündüz indikleri şehir merkezinde baharı yaşarken, köye döndüklerinde de kışın en sert yüzüyle mücadele vermek zorunda kalıyor. Yer yer 1 metrenin üzerinde kar yağan dağ köylerinde, hayat şartlarının oldukça zor olduğunu dile getiren Eşref Tilki adındaki vatandaş, "Mart ayı ortalarındayız kar yağışı ara ara devam ediyor. Ana yollarımız özel idare ekipleri tarafından sık sık temizlenerek ulaşımın sağlanmasına çalışılıyor. Bazı günler ihtiyacımızı karşılamak için şehir merkezine iniyoruz. Şehir merkezinde baharın tüm güzellikleri ile filizlendiğini gördüğümüzde şaşkınlığımızı gizleyemiyoruz. 10-15 kilometre mesafede hava şartlarındaki bu farklılık iki mevsimi bir arada yaşamamıza vesile oluyor" dedi.

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