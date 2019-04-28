Kozluklular sağlık için pedal çevirdi

Batman'ın Kozluk ilçesinde, Garzan Kültür Sanat ve Turizm Derneği tarafından 'sağlık için pedal çevir' etkinliği düzenlendi.

Kozluk Kaymakamlığı ve belediyenin katkı sunduğu 2. geleneksel bisiklet turuna katılan 250 bisikletli, ilçe merkezinden Kumlupınar köyüne 10 kilometre yol katetti. Sağlık için pedal cevir teması ile etkinliği tamamladıklarını belirten dernek üyeleri, "Kozluk ilçesinde kültür, sanat ve turizm alanında projeler düzenledik. Projeler ile halkımız arasında birlik beraberliği güçlendirmek, monotonlaşan gündelik faaliyetlere yeni bir ivme kazandırmak ve en önemlisi Kozluk ilçesini tanıtmaya çalıştık" dedi.

Bisiklet turuna katılan vatandaşlardan Enver Doğan da, bisiklet turuna ailesi ile birlikte katıldığını ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ettiklerini söyledi.