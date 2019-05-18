Kozluk'ta 120 sürücü adayı direksiyon sınavını tamamladı

Batman'ın Kozluk ilçesinde hafta sonu ehliyet almak isteyen sürücüler için düzenlenen motorlu taşıtlar sürücü kursu direksiyon sınavı yapıldı.

Direksiyon direksiyon sınavı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Toprak, şube müdürleri ve sürücü kursu eğitmenleri nezaretinde yapıldı. Cumartesi günü yapılan direksiyon sınavlarında şoför adayları motor ve direksiyon sınavlarında pistte belirlenen güzergahta sınavı tamamladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Toprak sınav ile ilgili yaptığı açıklamada hafta sonu yapılan direksiyon sınavında sürücü adayı aracı geri viteste kullanma, araçların arasına park etme yeteneklerine göre değerlendirildiğini belirterek, sınavın ilk bölümünde emniyet kemeri takma, ayna ve koltuk ayarlarını kontrol, aracı çalıştırma, vites değiştirme gibi konularda değerlendirildiğini söyledi.

Belirlenen güzergah boyunca 2 kurs öğretmeni ve denetimci ile araç kullanan sürücü adayları hız kuralları, şerit değiştirme, hatasız sollama ve kavşak giriş-çıkışları gibi bir çok konuda denetime tabi tutuldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), trafik kazalarını azaltmak, bilinçli sürücülerin eğitilmesi için Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği'ni mayıs ayında yenileyerek, ehliyet almayı zorlaştıran bir düzenlemeyi geçtiğimiz aylarda yürürlüğe koymuştu.