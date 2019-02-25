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Kozluk'ta 2023 eğitim vizyonu toplantısı yapıldı

Batman’ın Kozluk İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Toprak başkanlığında, 2023 eğitim vizyonunu toplantısı yapıldı.

Batman'ın Kozluk İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Toprak başkanlığında, 2023 eğitim vizyonunu toplantısı yapıldı.


Şehit Şenay Aybüke Yalçın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Toprak, ilçede görev yapan öğretmenlerin genç ve dinamik olduğunu söyledi. Toprak, "Kozluk Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görevli olan bütün öğretmenlerimizden 2023 için hedeflenen eğitim planlarını takip etmelerini bekliyoruz" dedi.


Toprak, 2023 eğitim vizyonuna yönelik beklentilerini öğretmenlerle paylaştıktan sonra öğretmenlerin süreçle ilgili düşüncelerini aldı.

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