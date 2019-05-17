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Kozluk'ta binanın bahçesinde toprak kayması yaşandı

Batman’ın Kozluk ilçesinde, bir binanın bahçesinde yaşanan toprak kayması paniğe neden oldu.

Batman'ın Kozluk ilçesinde, bir binanın bahçesinde yaşanan toprak kayması paniğe neden oldu.



Kozluk merkeze bağlı Yukarı Güneşli Mahallesi Çetin Emeç Caddesi üzerinde yamaca inşa edilmiş üç daireli binanın bahçesinde toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması, yaklaşık 2 metre yüksekliğinde göçüğe neden olurken ev sahipleri, panikle dışarı çıktı. Tehlikenin devam ettiğine dikkat çeken ev sahibi Melehat Savgat, uyku uyuyamaz hale geldiklerini, her an evin kayma riskinin olduğunu söyledi. Bölgenin devamı olan toprak parçasında yarıkların oluştuğunu belirten çevre sakinleri, müdahale edilmemesi halinde toprak kaymasının büyük kayıplara neden olabileceğini ifade etti.

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