İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kozluk'ta 'Bir İshak'sın bir Cemil' oyunu sergilendi

Batman’ın Kozluk ilçesinde ’Bir İshak’sın bir Cemil’ adlı tiyatro oyunu sergilendi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 'Bir İshak'sın bir Cemil' adlı tiyatro oyunu sergilendi.


Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı, Mir Hayrullah Elması'n yönettiği 'Bir İshak'sın bir Cemil' adlı tiyatro oyunu Van Liberta Sanat Tiyatro Topluluğu tarafından Kozluk 29 Ekim konferans salonunda sahne aldı. İdama mahkum iki kişinin cezaevindeki günlerini anlatan oyun, salondakileri hem güldürdü hem de duygusal anlar yaşattı.


Öğretmen ve memurlar büyük ilgi gösterdiği tiyatronun sonunda oyuncular, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.