Kozluk'ta 'Bir İshak'sın bir Cemil' oyunu sergilendi

Batman'ın Kozluk ilçesinde 'Bir İshak'sın bir Cemil' adlı tiyatro oyunu sergilendi.

Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı, Mir Hayrullah Elması'n yönettiği 'Bir İshak'sın bir Cemil' adlı tiyatro oyunu Van Liberta Sanat Tiyatro Topluluğu tarafından Kozluk 29 Ekim konferans salonunda sahne aldı. İdama mahkum iki kişinin cezaevindeki günlerini anlatan oyun, salondakileri hem güldürdü hem de duygusal anlar yaşattı.

Öğretmen ve memurlar büyük ilgi gösterdiği tiyatronun sonunda oyuncular, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.