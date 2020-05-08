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Kozluk'ta bir mahalle karantinaya alındı

Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Pınarbaşı Yukarı Küme Evleri Mahallesi, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Pınarbaşı Yukarı Küme Evleri Mahallesi, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.


Kozluk Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi, vatandaşların bu salgından korunması amacıyla Pınarbaşı Mahallesi Yukarı Küme Evlerinde karantina uygulanmasına karar verildiği bildirildi. Mahalleye giriş çıkışların yasaklandığı ifade edilen açıklamada, gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

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