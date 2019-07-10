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Kozluk'ta çıkan yangında buğday tarlaları kül oldu

Batman’ın Kozluk ilçesinde çıkan yangında, buğday tarlaları küle döndü.

Batman'ın Kozluk ilçesinde çıkan yangında, buğday tarlaları küle döndü.



Olay, Kozluk ilçesi Tepecik Mahallesi'ndeki buğday tarlalarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, buğday tarlasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 3 dönümlük buğday tarlası küle döndü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

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