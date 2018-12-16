Kozluk'ta gençler doğayla buluştu

Batman'ın Kozluk ilçesinde Garzan Derneği öncülüğünde Kozluk Belediyesi ve Gençlik Merkezi ile ortaklaşa doğa ve çevre yürüyüşü etkinliği düzenlendi.

Kozluk Garzan Kültür Sanat ve Turizm Derneği tarafından organize edilen doğa ve çevre yürüyüşü, Kozluk ilçe merkezinden başlayarak Ayngebire mesire alanına kadar devam etti. Ayngebire mesire alanına ulaşan yürüyüş grubuna mesire alanında kahvaltı verildi. Kahvaltının ardından Gençlik Merkezinin katılımcılar için getirdiği okçuluk, matrak ve dart oyunu renkli görüntülere sahne oldu. Oyunların sonunda Bahar şelalesine doğru yürüyüşe devam eden katılımcılar, şelale manzarası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Yürüyüşe, Kozluk Belediye Başkan Vekili Mustafa Işık, Jandarma İlçe Komutanı Selim Kasacı, Garzan-Der üyeleri ve vatandaşlar katıldı.