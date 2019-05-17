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Kozluk'ta hayvan otlatan kadın kayalıklardan düşerek ağır yaralandı

Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Yenidoğan köyünde hayvan otlatan kadın, kayalıklardan düşerek ağır yaralandı.

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Yenidoğan köyünde hayvan otlatan kadın, kayalıklardan düşerek ağır yaralandı.


Olay, sabah saat 11.00 sularında Yenidoğan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hayvan otlatmaya giden Fatma Çevirgen, dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.


Haberin alınması üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Düştüğü yerde mahsur kalan ve vücudundan ağır yaralar alan talihsiz kadın, saatler süren çalışmalardan sonra çıkarılabildi.


Araçların ve sağlık ekibinin gidemediği kayalık alana helikopterle inen görevliler, ilk müdahaleden sonra Çevirgen'i helikopter ile Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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