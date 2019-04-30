Kozluk'ta HEM sergisine yoğun ilgi

Batman'ın Kozluk ilçesinde açılan Halk Eğitim Merkezi'nin yıl sonu sergisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yaklaşık 30 kursta üretilen el emeği göz nuru ürünler Halk Eğitim Merkezi'nin bahçesine kurulan stantlarda sergilendi. Sergiye Belediye Başkan Yardımcısı Nazime Avcı, İlçe Milli Eğitim şube müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesi ve halk oyunları gösterileri ile start alan yıl sonu sergisi, stantların gezilmesi, ikramlar ve halaylarla devam etti.

Ahşap, dikiş nakış, giyim, yakma tekniği, seramik, tezhip ve daha birçok kurstan ürünlerin sergilendiği sergi gün boyu ziyaretçilere açık tutuldu.