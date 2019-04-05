Kozluk'ta heyelan, istinat duvarı yıkıldı

Batman Kozluk ilçesine bağlı Değirmendere Mahallesi'nde dün gece meydana gelen heyelan yol kenarındaki istinat duvarının yıkılmasına neden oldu.

Hafta boyunca etkili olan yağmur Kozluk genelinde birçok bölgede aşınma, taşkın ve heyelana neden oldu. İlçenin önemli mesire alanlarından biri olan Ayngebire piknik alanı yolunda da dün gece saatlerinde heyelan meydana geldi. Özel İdare ekiplerince yol kenarına yapılan beton duvar heyelanda yıkılırken, yolun bir kısmı ulaşıma kapandı.

Özel İdare ve belediye ekipleri yolun açılması için çalışma başlattı.