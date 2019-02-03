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Kozluk'ta heyelan nedeniyle ikinci defa kapanan grup köy yolu ulaşıma açıldı

Batman’ın Kozluk ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle 3 köy 11 mezra ulaşımının sağlandığı grup köy yolunda ikinci defa heyelan meydana geldi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle 3 köy 11 mezra ulaşımının sağlandığı grup köy yolunda ikinci defa heyelan meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Kozluk ilçesine bağlı Yenidoğan grup köy yolunda bir haftada ikinci defa heyelan meyana geldi. Yolları ulaşıma kapanan köylülerin durumu özel idare ekiplerine bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin, 4 saatlik çalışmasının ardından grup köy yolunu tekrar ulaşıma açtığı belirtildi. Aynı yerde ikinci defa heyelanın meydana gelmesi köylüleri tedirgin etti.

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