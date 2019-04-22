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Kozluk'ta heyelan nedeniyle köy yolları ulaşıma kapandı

Batman’ın Kozluk ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle grup köy yolları ulaşıma kapandı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle grup köy yolları ulaşıma kapandı.


Kozluk ilçesine bağlı Alıçlı-Yazılı-Yenidoğan-Akçalı grup köy yolunda artarda yaşanan heyelanlar grup köy yollarını ulaşıma kapatırken, Kozluk merkezi besleyen Küsket su hattında büyük tahribata neden oldu. Özel İdare ekipleri kapanan yolun ulaşıma açılması ve hafriyatın temizlenmesi için çalışma başlatırken, belediye ekipleri de büyük hasarın yaşandığı su şebekesinde hasar tespit ve onarım çalışmalarına başladı.


İlk belirlemelere göre yaklaşık 100 metre genişliğinde bir alanı etkileyen heyelanın Kozluk ilçe merkezinde 2 haftalık bir su kesintisine neden olacağı belirtildi.


Öte yandan Yazılı köyü yakınlarında meydana gelen ikinci heyelanda da önemli bir kısmı çöken yol, ulaşımın aksamasına neden oldu.

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