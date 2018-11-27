Kozluk'ta heyelan yolu kapattı

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Yenidoğan köy yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan yolu açma çalışmaları devam ediyor.

Kozluk ilçesi Yenidoğan köy yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Yolu açma çalışmaları zorlu arazi şartlarına rağmen tüm hızıyla devam ediyor. Batman İl Özel İdare ekipleri tarafından yapılan temizleme çalışması ile heyelan riski azami düzeye indirilerek köylülerin ulaşımı daha rahat olarak sağlanması amaçlanıyor.