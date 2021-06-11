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Kozluk'ta hırsızların yeni hedefi rögar kapakları oldu

Batman’ın Kozluk ilçesinde rögar kapaklarını çalan hırsızlar tehlikeye davetiye çıkardı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde rögar kapaklarını çalan hırsızlar tehlikeye davetiye çıkardı.


Kozluk ilçesindeki dış mahallerde bulunan çok sayıda rögar kapağını çalan hırsızlar olası tehlikelere de davetiye çıkardı. Çalınan rögar kapaklarından dolayı kanalizasyonlardan pis kokuların çevreye yayıldığını ifade eden Kozluk Belediyesi zabıta ekipleri, “3 kuruş için çalınan bu rögar kapaklarının çevre kirliliği ve çocuklarımızın hayatını ne kadar riske attığının farkında olalım. Konuyla ilgili belediye zabıta ekiplerimiz hırsızlar hakkında emniyete suç duyurusunda bulunmuştur” dedi.

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