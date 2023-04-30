Kozluk'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı

Batman'ın Kozluk ilçesinde iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydan geldi.

Kaza, Kozluk ilçesi İpekyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dönüş yapmak için manevra yapan 72 AAY 998 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 72 T 7007 plakalı ticari taksi kafa kafaya çarpıştı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ölü veya yaralının olmadığı kazada, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası kapanan yol, araçların çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.