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Kozluk'ta iş yerleri denetlendi

Batman’ın Kozluk ilçesinde, okul ve kurumlardaki yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerde denetim gerçekleştirildi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde, okul ve kurumlardaki yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerde denetim gerçekleştirildi.


Kozluk İlçe Kaymakamlığı tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü temsilcilerinden oluşan denetim ekipleri, okul ve kurumlardaki yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinin kontrol ve denetimlerine aralıksız devam ediyor. Çeşitli kurumlarda incelemelerde bulunan denetim ekipleri, eksik gördüğü noktaları iş yeri sahibine ileterek en kısa sürede tamamlamalarını istedi.


Denetimlerin, ilçe genelinde süreceği kaydedildi.

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