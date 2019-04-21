İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Kozluk'ta Kabil Nerede Habil oyunu sahnelendi

Batman’ın Kozluk ilçesinde Kültür Tiyatro Topluluğu, Titanik Orkestrası oyununun ardından, Kabil Nerede Habil oyunu ile izleyicilerin karşısına çıktı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde Kültür Tiyatro Topluluğu, Titanik Orkestrası oyununun ardından, Kabil Nerede Habil oyunu ile izleyicilerin karşısına çıktı.


29 Ekim konferans salonunda sahnelenen tiyatro oyununa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Oyun sonrası bir konuşma yapan Kültür Tiyatro Topluluğu oyuncularından Murat Işık, ikinci oyunları ile seyircinin karşısına çıkmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. Işık, "Bizleri yalnız bırakmayan seyircilere ve Kabil Nerede Habil oyunu yazarı İhsan Arat'a teşekkür ediyorum. Kabil ve Habil hikayesinde, günümüz sorunlarına eleştirel bir bakış açısıyla bakmaya çalıştık. Kozluk Kültür Sanat Topluluğu olarak aktivitelere devam edeceğiz" dedi.


Tiyatro gösterisine katılan izleyiciler de, etkinlik dolayısıyla topluluk üyelerine teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.