Kozluk'ta Kabil Nerede Habil oyunu sahnelendi

Batman'ın Kozluk ilçesinde Kültür Tiyatro Topluluğu, Titanik Orkestrası oyununun ardından, Kabil Nerede Habil oyunu ile izleyicilerin karşısına çıktı.

29 Ekim konferans salonunda sahnelenen tiyatro oyununa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Oyun sonrası bir konuşma yapan Kültür Tiyatro Topluluğu oyuncularından Murat Işık, ikinci oyunları ile seyircinin karşısına çıkmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. Işık, "Bizleri yalnız bırakmayan seyircilere ve Kabil Nerede Habil oyunu yazarı İhsan Arat'a teşekkür ediyorum. Kabil ve Habil hikayesinde, günümüz sorunlarına eleştirel bir bakış açısıyla bakmaya çalıştık. Kozluk Kültür Sanat Topluluğu olarak aktivitelere devam edeceğiz" dedi.

Tiyatro gösterisine katılan izleyiciler de, etkinlik dolayısıyla topluluk üyelerine teşekkür etti.