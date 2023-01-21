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Kozluk'ta kayalıklarda dağ keçisi görüntülendi

Batman’ın Kozluk ilçesi Yukarı Alıçlı köyünde dağların yüksek kesiminde kayalıklarda gezinen onlarca dağ keçisi görüntülendi.

Batman'ın Kozluk ilçesi Yukarı Alıçlı köyünde dağların yüksek kesiminde kayalıklarda gezinen onlarca dağ keçisi görüntülendi.


Sarp kayalık ve dik yamaçlarda hayat süren dağ keçileri, yaşam alanları dağlık ve kayalık alanlar olması nedeniyle çok nadir görülüyor. Köyün yüksek kesimlerinde gezinen iki arkadaş bu nadir görülen hayvanları cep telefonu ile görüntüledi. Dağ keçilerinin nesli tükenme tehlikesi altında olmasa da sayıları gittikçe azaldığı için avlanması yasak olan hayvanlar kategorisinde bulunuyor.

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