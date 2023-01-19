Kozluk'ta kontrolden çıkan tır evin bahçesine daldı

Batman'ın Kozluk ilçesinde bariyerleri aşan tır yol kenarındaki evin bahçesine daldı. Aracın durmasını sağlayan ağaçlar, faciayı önledi.

Kaza, Kozluk ilçesi Kahveci köyünde akşam saat 20.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Batman-Kozluk karayolunda sürücüsü öğrenilemeyen 04 D 2127 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak yol kenarındaki evin bahçesine daldı. Evin kenarına kadar gelen tır son anda ağaçlara çarparak durabildi. Aracın durmasını sağlayan ağaçlar, faciayı önledi. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi ile olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.