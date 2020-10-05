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Kozluk'ta Küsket suyuna alternatif kaynak arayışı başlatıldı

Batman’ın Kozluk ilçesinde kurak geçen yaz ayları nedeniyle su kaynaklarında önemli bir azalma yaşanıyor.

Batman'ın Kozluk ilçesinde kurak geçen yaz ayları nedeniyle su kaynaklarında önemli bir azalma yaşanıyor. Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, su kaynağına alternatif oluşturmak için çalışma başlattı.


Kozluk Belediyesi kaçak su kullanımı denetimlerine aralıksız devam ederken, Belediye Başkanı Ayhan Eren, Küsket su kaynağına alternatif bulunması için, Akçalı köyünde bulunan su şebekesinin mevcut potansiyelini arttıracak bir dizi çalışmalarda bulundu. Yaz döneminde yağışların olmaması ve kuraklıkla birlikte doğal su kaynaklarının kurumak üzere olduğuna dikkat çeken Başkan Eren, "Kuraklık nedeniyle Küsket hattı kapasitesinin yüzde 54'ü ilçemize ulaşabiliyor. İlçe merkezine ulaşan şebeke suyu, bilinçsiz kullanım nedeniyle büyüyen ilçemizin ihtiyacını karşılayamamaktadır. Mevcut şebekemiz dışındaki su kaynaklarını, Küsket hattına aktarmak üzere bölgede bir dizi incelemede bulunduk. Önümüzdeki senelerde kuraklıktan etkilenmemek için önlemlerimizi şimdiden almaya başlarken, ilçede de kaçak su kullanımı ile ilgili mücadelede denetim ve yaptırımlarımız aralıksız devam etmektedir. Halkımızı su tüketimi konusunda hassas olmaya davet ediyorum" dedi.

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