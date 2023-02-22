Kozluk'ta öğrenci velileri depremzede çocuklar için örgü bebekler üretiyor

Batman'ın Kozluk Halk eğitim merkezinde, öğrenci velileri elleriyle ördükleri oyuncak bebekleri depremzede çocuklara gönderiyor.

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden etkilenen çocukların yaralarının sarılması için toplanan kadınlar, Kozluk Halk Eğitim Merkezi kurslarında depremzede çocuklar için bir araya gelerek onlara destek veriyor.

Deprem bölgesindeki çocukların mutluluğu için ellerinden ne geliyorsa yapmaya hazır olduklarını ifade eden ve projeye öncülük eden ilçe milli eğitim müdürü Mehmet Nezir Sevim, “Biz biliriz ki, çocuklar oynayarak öğrenir ve öğrenerek büyür. Büyük eğitim ailemizin zincirine, Kaymakamımız sayın Ekrem Güngör'ün destekleriyle Kozluk halk eğitim merkezimizin kurslarında hayat bularak, sahiplerine ulaşmayı bekleyen yüzlerce oyuncaklarla bir halka daha ekliyoruz. ‘1 çocuk 1 oyuncak' diyerek deprem bölgesindeki çocuklarımıza oyuncak yapmaya ve toplamaya devam ediyoruz. Çocuklarımıza depremi unutturmak ve deprem korkusundan uzaklaşmasını sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Onların yüzündeki gülümsemeyi görmek ve onları mutlu etmek bizim için çok değerli" dedi.