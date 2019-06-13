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Kozluk'ta okul müdürleri toplantısı yapıldı

Batman’ın Kozluk ilçesinde yıl sonu okul müdürleri toplantısı gerçekleştirildi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde yıl sonu okul müdürleri toplantısı gerçekleştirildi.


29 Ekim İlkokulu konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Toprak, Şube Müdürleri Abdussamed Oral, Bilgiye Pala, Edip Altun, okul müdürleri ve müdür yetkili öğretmenler katıldı. 2018-2019 eğitim öğretim yılının değerlendirildiği toplantıda okul iş ve işleyiş işlemleri, seminer uygulamaları gibi birçok konu ele alındı. Okul yöneticilerinin İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Toprak'a ve şube müdürlerine sordukları soruların cevaplandırılması ile toplantı sona erdi.

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