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Kozluk'ta okul önlerinde sıkı denetim

BATMAN (İHA) – Batman’ın Kozluk İlçe Emniyet Müdürlüğü, yeni eğitim öğretim yılında öğrenciler ile öğretmenlerin huzur ve güven içinde olması amacıyla tüm okul çevresinde tedbirleri arttırdı.

BATMAN (İHA) – Batman'ın Kozluk İlçe Emniyet Müdürlüğü, yeni eğitim öğretim yılında öğrenciler ile öğretmenlerin huzur ve güven içinde olması amacıyla tüm okul çevresinde tedbirleri arttırdı.


İlçe genelinde, Narkotik ve Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin katılımıyla uygulama gerçekleştirildi. Okul önleri ve yakınlarında şüpheli araçlar durdurularak kontrol edildi, şüpheli kişilere de GBT sorgusu ve üst araması yapıldı.


Çetin Emeç Caddesi'nde öğrenci servislerinde ise kontroller yapıldı. Denetimlerde, sürücü ve araçlara ait evraklar kontrol edildi, araçların yeterlilikleri, öğrencilerin kullandıkları emniyet kemerlerini incelendi.

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