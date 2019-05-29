Kozluk'ta şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar yemeği verildi

Batman'ın Kozluk ilçesinde, şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar yemeği verildi.

Kozluk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen iftar programına, Batman Valisi Hulusi Şahin, Kozluk Kaymakamı Osman Bilici, kamu kurum yöneticileri, şehit aileleri ve gaziler, güvenlik güçleri ve davetliler katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan iftar programında, masaları tek tek dolaşan Vali Şahin ve Kaymakam Bilici, programına katılan şehit yakınlarının ve gazilerin sorun ve taleplerini dinledi.

Programda bir konuşma yapan Vali Şahin, iki ayrı iftar programını bir arada düzenlediklerini belirterek, "Hem şehit yakınlarımız hem gazilerimiz hem de kurum yöneticilerimizle bir arada olalım istedik. Bu büyük ailenin ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Şehitlerimizin evlatları ve yakınları olarak sizleri, şehitlerimizin emaneti ve ailemizin birer ferdi olarak görüyoruz" dedi.

İftar yemeğinin ardından İlçe Müftüsü Hasan Serçe'nin yemek dualarıyla devam eden program, müftülüğün tasavvuf musikisi gösterisiyle sona erdi.