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Kozluk'ta 'Sere sale' kutlamaları

Batman’ın Kozluk ilçesinde, ’Sere sale’ kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu.

Batman'ın Kozluk ilçesinde, 'Sere sale' kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu.


Kozluklu gençler dün akşamlar saatlerinde yöresel kıyafetlerini giyip sokağa çıktı. Gruplar halinde kılık değiştiren ve yüzlerini boyayan gençler kapı kapı dolaşarak maniler eşliğinde yeni yılın gelişini müjdeledi. Kapıya gelen gençlere çeşitli hediyeler ve harçlık veren vatandaşlar, gençlerin yüzyıllardır süregelen ‘sere sale' kültürünü yaşatma gayretlerini önemsediklerini söyledi.


Gecenin ilerleyen saatlerinde evlerden topladıkları hediye ve harçlıkları kendi aralarında paylaşan gençler, çarşı merkezinde de kahvehane ve çay ocaklarını dolaşarak yeni yıl kutlamalarına devam etti.

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