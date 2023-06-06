İhlas Haber Ajansı

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Kozluk'ta seyir halindeki araç küle döndü

Batman’ın Kozluk ilçesinde seyir halindeki araç dakikalar içinde alev alarak küle döndü.

Batman'ın Kozluk ilçesinde seyir halindeki araç dakikalar içinde alev alarak küle döndü.



Olay, İpekyolu Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Batman istikametine doğru hareket eden 33 AYB 08 plakalı otomobil, henüz belirlemeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı güçlükle söndürebildi. Herhangi bir can kaybının olmadığı kazada, araç kullanılamaz hale geldi.


Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.

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