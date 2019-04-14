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Kozluk'ta silahlı kavga: 2 kadın, 1 çocuk yaralı

Batman’ın Kozluk ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeni ile çıkan silahlı kavgada 2’si kadın biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeni ile çıkan silahlı kavgada 2'si kadın biri çocuk 3 kişi yaralandı.


Olay, Kozluk ilçesine bağlı Tepecik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında arazi meselesi bulunan iki aile arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, Kıymet Unutur (37), Bedriye Aktaş (38) ve Reyhan Aktaş (6) av tüfeği ile vurularak yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kozluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar daha sonra Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.


Yaralı iki kadının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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