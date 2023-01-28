İhlas Haber Ajansı

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Kozluk'ta traktör kazası: 1 yaralı

Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Çayönü köyü dere mezrasında devrilen traktörün şoförü hafif yaralandı.

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Çayönü köyü dere mezrasında devrilen traktörün şoförü hafif yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kozluk ilçesi Çayönü köyünde bugün öğle saatlerinde tarlasını sürmeye giden sürücü, tarlada direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle traktör devrildi. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine giden sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları sürücüyü Kozluk Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazada can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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