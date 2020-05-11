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Kozluk'ta üç sokak karantinaya alındı

Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Bekirhan beldesi Gülpınar Mahallesinde üç sokak, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Bekirhan beldesi Gülpınar Mahallesinde üç sokak, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.


Kozluk Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla Bekirhan beldesine bağlı Gülpınar Mahallesindeki 105, 106 ve 109 numaralı sokaklarında karantina uygulanmasına karar verildiği bildirildi. Belirtilen sokaklara giriş çıkışların yasaklandığı ifade edilen açıklamada, başta güvenlik ve sağlık olmak üzere bütün tedbirlerin alındığı kaydedildi.

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